Wirklich gut gelaunt ist Josh Homme nicht, er hatte zuletzt auch nicht viel Grund dazu: Rosenkrieg mit seiner Frau, der Verlust von engen Freunden, darunter Mark Lanegan – und als Draufgabe noch eine (überstandene) Krebsoperation. Aus dem Schmerz und der Wut haben Homme und die anderen „Queens Of The Stone Age“ aber ein ziemlich großartiges Album destilliert. „In Times New Roman ...“ heißt der Brocken und zeigt die Band nach dem schwachen Vorgänger („Villains“, 2017) wieder in prächtiger Spiellaune.

Die Songs kommen laut, roh und knallhart über die Rampe, da sind schon wieder Bretter für die Ewigkeit darunter – „Negative Space“ etwa, das prächtige „What the Peephole Say“ oder der neunminütige Abschlusshadern „Straight Jacket Fitting“. Selbst den Einsatz von Streichern (sic!) hält das Werk aus. Der Flow stimmt wieder, der Härtegrad auch. Josh Homme hat seine bis dato bissigsten Texte geschrieben und sie mit der unverkennbaren QOTSA-Sound-Signatur versehen. „In Times New Roman ...“ ist ein Album voller Narben und Schrammen, aber auch ein Album voller Leben.

Dystopie paart sich mit Selbstironie. „Die Welt wird in ein oder zwei Monaten untergehen“, singt Homme und wirft damit die Frage auf: „Was wollt Ihr mit der Zeit anfangen, die Euch noch bleibt?“ So frech-forsch kann Untergang sein.

Musikalisch haben sich QOTSA leicht weiterentwickelt, ohne allzu sehr an den Schrauben zu drehen. Der typische, rifforientierte, grimmig-grollende Gitarrensound ist zum Glück geblieben, feine psychedelische Tupfer wurden jetzt in die Wüstenlandschaft gesetzt. Das neue Album ist kein Neubeginn, den hatte diese Band gar nicht notwendig. Es ist vielmehr das überzeugende Dokument einer Truppe, die mit klassischem (Stoner-)Rock gut im Jetzt angekommen ist. Und es ist auch ein guter Beweis dafür, dass eine knorrige Männerpartie mittleren Alters nicht in peinlicher Machismo-Breitbeinigkeit enden muss.

Trotz privaten und globalen Ungemachs hat Josh Homme schmunzelnd Frieden geschlossen: „When there’s nothing I can do/I smile.“ Wir lächeln auch zufrieden.

Albumtipp: Queens Of The Stone Age. In Times New Roman ...