Das Springfestival kommt nicht aufdringlich, überhitzt, überfallsartig über die Stadt, es schleicht sich auf leisen, langsamer lauter werdenden Sohlen in die Gehör- und Gefühlsgänge der Menschen. Noch bis Sonntag werden zahlreiche Orte und Plätze an der Mur und außerhalb davon bespielt, viele der Veranstaltungen finden kostenlos und unter freiem Himmel statt – tatsächlich ein "Festival all over Graz". Der Schwerpunkt liegt heuer wieder auf elektronischer Musik, aber auch Workshops, Poetry-Slams und Diskussionsforen gehen vielerorts über die Bühne(n).