Während in Hollywood seit Harvey Weinstein sexualisierte Gewalt thematisiert und auch bekämpft wird, hinkt man in der Welt von Pop, Rock, Metal, Rap, Hip Hop etc. hinterher. Rockstars sind halt Rampensäue. Grenzen zu überschreiten, gehört fast zum Job, sexistische Inhalte verkaufen sich.

Seit Pfingsten erheben weibliche Rammstein-Fans schwere Vorwürfe eines strukturellen Systems um Missbrauch, Übergriffe und Sex-Castings in Social Media und der „Row Zero“, bei der junge Frauen für Frontmann Till Lindemann herangekarrt werden. Show für Show. Viel Alkohol, K.o.-Tropfen, Drogen – all das soll sie gefügig, pardon wehrlos, machen.