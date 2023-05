Die Frau aus Irland hat das Konzert in Vilnius (Lettland) besucht. Sie behauptet nun in den sozialen Medien, dass sie bei einer Backstage-Party mit der Band gegen ihren Willen (mittels Injektion) Drogen verabreicht bekommen hätte. Außerdem hätte sie Rammstein-Frontmann Till Lindemann schon davor zu Sex aufgefordert, was sie abgelehnt habe. Die Frau postete außerdem Fotos von ihrem Körper mit zahlreichen Blessuren, mit denen sie aufgewacht sei. Auf Twitter schrieb sie, dass sie sich nicht erinnern könne, woher die Verletzungen stammen.

Auf Twitter sammelt die Irin nun Mitteilungen von Frauen, die auf Rammstein-Konzerten ähnliche Erfahrungen gemacht hätten. Nachdem zuerst deutsche Boulevardmedien von den Vorfällen berichtet hatten, sah sich die Band schließlich veranlasst, zu reagieren. Auf Twitter schrieb Rammstein: "Zu den im Netz kursierenden Vorwürfen zu Vilnius können wir ausschließen, dass sich, was behauptet wird, in unserem Umfeld zugetragen hat. Uns sind keine behördlichen Ermittlungen dazu bekannt."