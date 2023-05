Sie setzen sich bewusst zwischen alle Stühle und musikalischen Stile und haben dort einen guten Platz gefunden. Sie feiern das Leben, ohne die Schrammen, die es uns zufügt, zu verschweigen. Sie, das ist die Grazer Band „Pandoras Kleine Schwester“, die auf dem neuen, zweiten Album mit dem Titel „Titanic“ noch spielfreudiger und energiegeladener daherkommt.

Auf Songs wie „Christen“ und „Da klane Rotzbua“ blitzt auch der kritische Geist und das soziale Rückgrat von Frontmann und Songwriter Bernd Hecke auf. Die Texte sind gewitzt, aber nicht bleischwer, für den guten Ton sorgen neben Hecke Inge Zelinka-Roitner (Gesang, Violine), Erich Repe (Akkordeon, Piano), David Knes (Schlagzeug), Anton Hüttmayr (Bass) und Johann Huber (Karinette).

Auch wenn der Pandora-Sound eher Richtung Deutsch-Folk mit einer schönen Prise Balkan-Swing geht, haben die Songs einen peppigen Pop-Appeal. All das geht sehr ins Ohr, in die Beine und ins Herz. „Vom Leben verführt“, heißt ein weiterer Song. Genau!

Diese Band leistet sich den oft geringgeschätzten Luxus, gute Laune zu verbreiten, ohne in Oberflächlichkeit zu verfallen. Pandoras Kleine Schwester ist eine "Tanzkapelle" im besten Wortsinn. Menschen werden buchstäblich "bewegt". Die Schattenseiten werden nicht ausgespart, aber Bernd Hecke scheint in seinen Songs folgenden Spruch zu beherzigen: "Vergessen wir nicht ganz, dass die Sonne am Beginn eines jeden neuen Tages aufgeht - und nicht unter."

Unter geht in diesem Fall nur die titelgebende "Titanic". Aber selbst dort hat es Überlebende gegeben. Und überhaupt: Wer sagt, dass die Büchse der Pandora nicht noch einmal geöffnet wurde und diesmal auch die Hoffnung in die Welt kam?

Albumtipp: Pandoras Kleine Schwester. Titanic.