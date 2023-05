Solitary Company“ lautet der Titel des Son-Of-The-Velvet-Rat-Albums aus dem Jahr 2021, und dieser Titel spiegelt vielleicht am besten die DNA der Grazer Gruppe wider, die im Grunde aus dem Duo/Ehepaar Heike Binder und Georg Altziebler besteht. Die Einsamkeit inmitten der Gesellschaft, die Vereinsamung des Kollektivs. Mit sepiafarbigen Sprachbildern und markant melancholischen Tönen leuchtet Altziebler diese latente Todeszone aus, die gleichzeitig auch Sehnsuchtsort ist. Brüchig, torkelnd, getragen von einer flehentlichen Zärtlichkeit und Verzweiflung ist diese Stimme, die um das Dunkle weiß, aber immer nach dem Licht strebt.

Son Of The Velvet Rat begehen heuer ein rundes, zweifaches 20-Jahr-Jubiläum: als Band – und als Paar. Gefeiert wird mit einer Tour und der Wiederveröffentlichung des Albums „Playground“ sowie der EP „Spare Some Sugar“ aus dem Backkatalog. Im Laufe der Jahre hat sich Altziebler vom etwas manierierten Schmerzensmann zum Grandseigneur of Song entwickelt, dessen Tremolo-Stimme zwischen Verwundung und Verwunderung pendelt und der dadurch den vielen Schattierungen der Traurigkeit eine stolze Grandezza verleiht.

Dass das Ehepaar Binder/Altziebler zeitweise in der Wüste Kaliforniens logiert, ist der Musik anzuhören. Staubtrocken wehen diese waidwunden Desert-Elegien daher, Townes van Zandt und Gram Parsons lassen entfernt grüßen. Dennoch will sich Altziebler nicht in die Americana-Schublade zwängen lassen. Muss er auch nicht, gute Musik hat noch nie ein Mascherl gebraucht. Das beweisen auch einschlägige Adelungen durch Szene-Ikonen wie Lucinda Williams oder Joe Henry.

„Diese Musik verspricht keinen Trost, spendet ihn aber dennoch.“ Diesen Satz über Son Of The Velvet Rat hört Georg Altziebler besonders gerne. Als Jubiläumsgeschenk sei er hier noch einmal wiederholt.

Live. 12. Mai, ppc Graz, 19 Uhr.

Albumtipp: Son Of The Velvet Rat: Playground. Monkey Music.