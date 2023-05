Was für ein Zufall oder welch grandiose Inszenierung des Schicksals, wie immer man das sehen möchte: Just am Vorabend der Veröffentlichung seines neuen Albums "-" (Subtract) wurde Ed Sheeran von einem New Yorker Gericht vom Vorwurf des Plagiats freigesprochen. Seine Drohung, im Fall einer Verurteilung die Gitarre an den Nagel zu hängen, muss der 32-Jährige also nicht wahr machen – was Millionen Fans freuen wird.