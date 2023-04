Veränderungen finden bei Element Of Crime, Deutschlands vielleicht poetischster, aber gewiss lakonischster Band, allenfalls in Nuancen statt. Und das ist gut so. Seit der Gründung im Jahr 1985 steht das instrumental sehr versierte Ensemble um Sänger, Texter, Trompeter und Romanautor Sven Regener (62) für wunderbar hintersinnige Alltagsbetrachtungen im weiten Feld zwischen Pop, Rock und Chanson. Zentraler lyrischer Baustein ist auch auf dem neuen Album „Morgens um vier“ wie seit jeher die Liebe. Wir unterhielten uns mit Sven Regener und Schlagzeuger Richard Pappik (67).