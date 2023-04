Haben Sie nachgerechnet? Stimmt das mit den 70 Jahren tatsächlich? Wie erwachsen fühlen Sie sich?

THOMAS SPITZER: Bei mir ist das so, dass ich noch nicht einmal das Licht der Welt betreten habe, was das Erwachsensein betrifft. Ich liebe es, Kind sein zu dürfen und es bis zur Urne zu bleiben. Biologisch gesehen ist die Sache natürlich klar, es gibt ja Spiegel. Man muss sich eingestehen, dass man vielfältig wird, im wahrsten Sinn des Wortes. Aber im Herzen bin ich ein ewig Pubertierender. Das ist auch der Grund, warum ich so gerne mit jungen Musikern zusammenarbeite. Die sagen dann oft: Du bist zwar ein Dinosaurier, schaust aus wie ein Wrack, bist aber trotzdem eine coole Sau. Das ist eine schöne Adelung. Ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn man bis zum Schluss eine jugendhafte Lebensfreude in sich trägt. Das macht den Parcours des Lebens, vor allem im letzten Abschnitt, wesentlich leichter.