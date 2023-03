Sie haben auf „Tumult“, Ihrem Album aus dem Jahr 2019, schon gewittert, dass die Welt auf Schlimmes zusteuert. Haben Künstler ein besonderes Sensorium für Veränderungen, Verwerfungen?

HERBERT GRÖNEMEYER: Ich maße mir nicht an, jetzt zu sagen, dass ich besonders sensibel bin. Wir Künstler haben aber im Gegensatz zu anderen Menschen, die von 9 bis 17 Uhr arbeiten müssen, mehr Zeit, um über bestimmte Dinge nachzudenken. Das macht Kunst generell gerne: Sich mit den Schwingungen auseinandersetzen, die in der Luft liegen. Was geht in den Menschen vor? Wohin bewegt sich die Geisteskultur? Wie gespalten und unruhig ist eine Gesellschaft?