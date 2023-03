„Das sind jetzt die mittleren Jahre, man sitzt noch vor’m Café Paris. Früher sind Menschen nur 40 geworden – und sparten sich so die Therapie.“ Mit diesen Sätzen beginnt Annett Louisan ihr nunmehr zehntes Studio-Album, das sich um den Blues in der Mitte des Lebens und das

Älterwerden dreht, den Zuhörer jedoch keineswegs in Verzweiflung stürzt, sondern ihm mit ihren Geschichten und Gefühlen immer wieder ein Lächeln zu entlocken vermag. Oder gar tröstlich wie ein raffiniertes Macaron oder eine butterweiche Madeleine wirken kann. Gesteht doch Annett Louisan: "Ich will nicht wieder 20 sein."