Stevie Mackey, Bassist der Britpop-Institution Pulp, ist tot. Er verstarb im Alter von 56 Jahren. Die Band hat seinen Tod heute in den sozialen Medien vermeldet. Die Todesursache ist noch nicht bekannt gegeben worden. "Unser geliebter Freund und Bassist Steve Mackey ist diesen Morgen verstorben", heißt es. "Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und denen, die ihn lieben."

Das gepostete Foto zeigt Mackey bei einer Wanderung in den Anden, Pulp tourten 2012 durch Südamerika.

In einem weiteren Statement berichtet seine Frau Katie Grand von einem dreimonatigen Krankenhausaufenthalt sowie einem harten Kampf: "Wir stehen unter Schock und sind am Boden zerstört", zitiert sie der Guardian.

Mackey gehörte der in Indie-Kreisen verehrten Alternative-Band Pulp um Sänger Jarvis Cocker seit Ende der 80er an und prägte ihre erfolgreichste Phase mit. Im Laufe seiner Karriere produzierte der Bassist aber auch für andere Größen wie The Kills, Cornershop, M.I.A., Florence + The Machine,The Long Blondes oder Arcade Fire.