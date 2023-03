Der Vortrag des slowenischen Star-Philosophen Slavoj Žižek am Samstag im Orpheum ist ja längst ausverkauft, aber auch für Spätentschlossene gibt es natürlich noch genügend Möglichkeiten, beim Elevate gute Musik und interessante Diskussionen zu verfolgen. Hier eine Reihe von Empfehlungen.

Festivaleröffnung am Mittwoch

Heute, Mittwoch, geht die Festivaleröffnung über die Bühne. Der Eintritt dazu ist frei (Einlass 19 Uhr). Eröffnungsrednerin ist Sibylle Berg, die uns vorab ein Interview gegeben hat. Die künstlerische Rahmensetzung kommt von der Performance-Gruppe Deutinger und Navaridas.

Den Live-Stream des Festivals kann man ab heute Abend ier mitverfolgen.

Donnerstag

Morgen, Donnerstg, wird das Grazer Mausoleum zum Hörplatz für avantgardistische Klänge. Der kanadische Musiker Alex Zhang Huntai hat mit seiner Band Trouble schon Sounds für David Lynchs Serie "Twin Peaks: The Return" kreiert. Der Saxofonist und Elektroniker macht den Auftakt zu einem Konzerttriple, bei dem auch noch die iranisch-österreichische Künstlerin Rojin Sharafi sowie der weißrussische Akkordeonist Yegor Zabelov auftreten werden.

Freitag

Eines der musikalischen Highlights des Festivals wird am Freitag im Orpheum (ab etwa 22.30 Uhr) zu erleben sein. Wenn die italienische Musikerin Caterina Barbieri ihren intensiven Synth-Kosmos in den Raum zaubert, ist das auch ein Nachtrag. Ihr geplanter erster Auftritt beim Elevate musste letztes Jahr abgesagt werden, nun sollte der Sache nichts mehr im Weg stehen. Barbieri komponierte auch die "Music for Elevators", mit denen das Elevate jährlich den Schloßberglift bespielt. Die letzten bisherigen Beiträge dafür wurden ja von Jimi Tenor bzw. Brian Eno gestaltet.

Samstag

Wer am Samstag keine Karten mehr für den Žižek-Vortrag ergattern konnte, kann sich dennoch eine Ladung Theorie und Diskurs geben. Etwa um 15 Uhr im Heimatsaal (wo das gesamte Diskursprogramm stattfindet) zum Thema "Machiavellis Schatten", wo Lisz Hirn, Raimund Löw unter anderem über die Verhaberung in der Politiklandschaft referieren. Moderiert wird die Diskussion von Jakob Winter und Katharina Zwirns vom der Factchecking-Plattform "Faktiv".





Sonntag

Der Festivalausklang am Sonntag bringt traditonell eine Daytime-Party in den Heimatsaal. Ab 14 Uhr ist Programm, wobei die Gruppe Neuzeitliche Bodenbeläge de facto den besten Bandnamen des Festivals hat. Nach den Bodenbelägen aus Deutschland gibt es noch einen Auftritt der Songwriterin Sofia Kourtesis.

Alle Infos zu Terminen und Karten gibt es unter elevate.at. Den Timetable gibt es auch hier:

© elevate