Vor allem die Sommermonate sind immer gut für Musikgenuss unter freiem Himmel. Mit dem Lido Sounds erhält die heimische Festivallandschaft Zuwachs: Von 16. bis 18. Juni versammeln Arcadia Live und die Linzer Veranstaltungsgesellschaft LIVA am Areal des Urfahranermarkts direkt am linken Donau-Ufer in der oberösterreichischen Landeshauptstadt Größen wie Florence & The Machine, Die Toten Hosen oder Peter Fox. Urbanes Feeling gepaart mit stilistischer Bandbreite ist demnach das Motto, gibt es an diesen drei Tagen doch knackigen Punkrock von den Beatsteaks ebenso wie klug gezimmerte Indieperlen aus dem Hause Alt-J, stellt Danger Dan seine doppelbödigen Klavierballaden vor und dürfen Wanda ihre Hymnen zum Besten geben. Die Acts auf den beiden Bühnen sollen letztlich um die 30.000 Besucherinnen und Besucher glücklich machen, die auch Ruheoasen und einige kulinarische Schmankerl erwartet.

Von Harry Styles bis Bruce Springsteen

Das Wiener Ernst-Happel-Stadion ist auch heuer erste Anlaufstätte, wenn es um die wirklich großen Pop- und Rockkonzerte geht. US-Popsängerin Pink meldet sich etwa nach längerer Liveabstinenz zurück und wird ihre heimischen Fans gleich doppelt (1. und 2. Juli) beglücken, in Sachen Ekstase wird ihr aber wohl der britische Popcharmeur Harry Styles (8. Juli) um nichts nach stehen. Schon ein paar Jahre mehr am Buckel haben die unkaputtbaren Red Hot Chili Peppers, die im Vorjahr ihre typische Rock-Funk-Rezeptur auf gleich zwei neuen Alben angerührt haben und damit immer noch für genügend Begeisterung sorgen - live am 14. Juli. Als "Special Guest" wird kein Geringerer als der unverwüstliche Iggy Pop über die Bühne toben.

Vier Tage später, am 18. Juli, kommt der Dauerbrenner schlechthin nach Wien: Bruce Springsteen holt seine Fans auch 2023 hinterm Ofen hervor und wird in seiner unnachahmlichen Manier wohl weit über zwei Stunden für beste Rock-Unterhaltung sorgen. Apropos Unterhaltung: Die kommt natürlich auch bei Rammstein nicht zu kurz. Deutschlands erfolgreichster Musikexport fährt am 26. und 27. Juli seine bombastische Show auf. Das altehrwürdige Happel-Stadion wird also ordentlich erzittern.

Weltstars im Wörthersee Stadion

Auch im Wörthersee Stadion tut sich einiges: Am 21. Juli 2023 macht die britische Kultband Depeche Mode im Rahmen ihrer "Memento Mori"-Welttour" Station in Klagenfurt. Wenige Tage zuvor, am 16. Juli, wird Sting dem Publikum einheizen. Der britische Sänger, Komponist und Schauspieler macht auf seiner "My Songs"-Tour in Klagenfurt Halt. Kärnten ist 2023 generell reich gesegnet mit Weltstars. Robbie Williams wird im Zuge seiner Österreich-Summer-Show 2023 im Viereck vor der Burg Hochosterwitz Halt machen. Am 22. Juli gibt der Entertainer seine weltbekannten Hits wie "Let Me Entertain You", "Angels" und Co. in Launsdorf zum Besten.

Weitere Konzerte und Festivals 2023:

JÄNNER

Bruce Dickinson: 16. 1. Wien, Gasometer

FEBRUAR

Michael Buble: 7. 2. Wien, Stadthalle

Lewis Capaldi: 14. 2. Wien, Stadthalle

Panic! At The Disco: 20. 2. Wien, Stadthalle

MÄRZ

John Cale: 2. 3. Wien, Porgy & Bess, 4. 3. Wels/Stadttheater

Robbie Williams: 16. & 17. 3. Wien, Stadthalle

Justin Bieber: 24. 3. Wien, Stadthalle

APRIL

Birdy: 4. 4. Wien, Gasometer

Fettes Brot: 12. & 13. 4. Wien, Gasometer

AnnenMayKantereit: 15. 4. Wien, Stadthalle (ausverkauft)

Eros Ramazzotti: 17. 4. Wien, Stadthalle

Avril Lavigne: 27. 4. Wien, Stadthalle

Maneskin: 28. 4. Wien, Stadthalle

MAI

Sam Smith: 18. 5. Wien, Stadthalle

Feine Sahne Fischfilet: 19. 5. Wien, Arena Open Air

Sportfreunde Stiller: 26. 5. Graz, Kasematten; 27. 5. Gmunden, Rathausplatz; 28. 5. Krems, Südtirolerplatz

Herbert Grönemeyer: 24. 5. Wien, Stadthalle

JUNI

Muse: 3. 6. Wiener Neustadt, Stadion

Nova Rock: 7. bis 10. 6. Pannonia Fields bei Nickelsdorf, u. a. mit Slipknot, Disturbed, The Prodigy, Tenacious D, Bilderbuch, Casper, Die Ärzte, Broilers, Marteria, RIN, Yungblud

Lido Sounds: 16. bis 18. 6. Linz, Donauufer/Urfahrmarkt; u. a. mit Florence + The Machine, Alt-J, Die Toten Hosen, Wanda, Peter Fox, Cro, Apache 207

Deichkind: 21. 6. Wien, Stadthalle

RAF Camora: 24. 6. Innsbruck, Olympiahalle

Lionel Richie: 25. 6. Klam, Burg Clam

Sportfreunde Stiller: 29. 6. Wien, Arena Open Air

Not Afraid Festival: 27. 7. Wien, Donauinsel; u. a. mit Machine Gun Kelly, Yung Hurn, Sido, Eli Preiss

Jack Johnson: 30. 6. Klam, Burg Clam

JULI

Hollywood Vampires: 1. 7. Klam, Burg Clam

Pink: 1. & 2. 7. Wien, Ernst-Happel-Stadion (1. ausverkauft)

Butterfly Dance Festival: 7. 7. Eisenstadt, Schlosspark Esterházy; u. a. mit Parov Stelar, Xavier Rudd, Stereo MC’s

Clam Rock: 7. 7. Klam, Burg Clam; u. a. mit Jethro Tull, Manfred Mann’s Earthband

One Republic: 7. 7. Moosburg (Kärnten), Schlosswiese; 8. 7. Klam, Burg Clam

Harry Styles: 8. 7. Wien, Ernst-Happel-Stadion

Lovely Days: 8. 7. Eisenstadt, Schlosspark Esterházy; u. a. mit Jethro Tull und Joss Stone

Deep Purple: 12. 7. Wien, Stadthalle, 13. 7. Graz, Messe Open Air

Red Hot Chili Peppers: 14. 7. Wien, Ernst-Happel-Stadion

Bruce Springsteen: 18. 7. Wien, Ernst-Happel-Stadion

Depeche Mode: 21. 7. Klagenfurt, Wörthersee Stadion

Robbie Williams: 22. 7. Launsdorf, Burg Hochosterwitz

Rammstein: 26. 7. Wien, Ernst-Happel-Stadion

Hubert von Goisern: 28. 7. Klam, Burg Clam

Bilderbuch: 29. 7. Klam, Burg Clam

AUGUST

FM4-Frequency Festival: 17. bis 19. 8. St. Pölten, Green Park; u. a. mit Imagine Dragons, Kraftklub, Armin van Buuren, Alligatoah, K.I.Z., Trettmann, Tom Odell, Tom Gregory, Luciano, Electric Callboy, Mathea, Modestep, Brennan Heart

SEPTEMBER

Helene Fischer: 5. bis 10. 9. Wien, Stadthalle

Hubert von Goisern: 9. 9. St. Margarethen, Steinbruch

Alphaville mit Orchester: 20. 9. Wien, Konzerthaus

OKTOBER

Bonnie Tyler: 14. 10. Wien, Stadthalle F

NOVEMBER

Seiler und Speer: 24. 11. Hohenems, Event Center; 25. 11. Salzburg, Salzburgarena

DEZEMBER

Seiler und Speer: 2. 12. Wien, Stadthalle; 7. 12. Klagenfurt, Messe; 8. 12. Innsbruck, Olympiahalle: 9. 12. Graz, Stadthalle

Konstantin Wecker:

8. 12. Linz, Brucknerhaus; 9. 12. Wien, Konzerthaus