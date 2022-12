Er ist der Lieblings-Strizzi der Österreicher, aber natürlich ist Voodoo Jürgens – wie alle Nachtschattengewächse – im Grunde ein hoffnungsloser Romantiker. Im ausverkauften Grazer Orpheum, vor einem restlos begeisterten Publikum, haben er und seine süffig-räudige Band am Mittwoch das neue Album „Wie die Nocht noch jung wor“ vorgestellt. Die „Ansa Panier“ hat sich von der Begleitcombo zur wichtigen Zutat des Voodoo-Zaubers entwickelt. Ein schräger Haufen, der im Gürtellokal ebenso in die Nacht taumeln könnte wie in einem Balkan-Hinterhof am Rande Europas.

Diese zappelige Kunstfigur voll Authentizität, das hat schon Tom-Waits-Dimensionen. Die Brüche sind der Kitt zum Gesamtkunstwerk. Textlich hat sich Voodoo Jürgens von der reinen Promille-Poesie entwöhnt und raunzt jetzt zärtlich filigrane Zeilen in den bleigrauen Himmel. Dunkelgraue Songs wie "Federkleid" zum Beispiel - oder autobiografisches wie "Zuckerbäcker". Natürlich bleibt der Voodoo ein gewitzter G’schichtldrucker, der großartige Hymnen über kleine Verlierer anstimmt, sich auf der Bühne sein Whiskey-Cola mixt, aber das Erzählte torkelt längst in Richtung Literatur. Am Ende, weil auch die alten Hadern Platz fanden an diesem lebhaft zelebrierten Abend, wurden Tote ausgegraben, der Hansi und die Gitti besungen, der absolute Höhepunkt war aber der ekstatisch-zuckende Prog-Brocken „Angst haums“. Fazit: Absolute „Ansa Woar“ - die alten und neuen Songs.

Unsere Rezension des neuen Albums

Mit „Wie die Nocht noch jung wor“ legt Voodoo Jürgens sein drittes Album vor. Es ist wieder dort angesiedelt, wo die Gesellschaft ausfranst, eröffnet aber auch neue Räume. Fazit: kein Austro-Pop, sondern Wien Soul der Güteklasse A.

Die Nacht hat schwere Lider, und die neuen Lieder von Voodoo Jürgens torkeln wieder durch finstere Gassen, halten sich am Tresen von noch dunkleren Beisln fest, die bevölkert sind von Menschen mit Dellen und Kratzern; deren Leben verrutscht wie die Grammatik des Albumtitels: „Wie die Nocht noch jung wor“ heißt das dritte Werk von David Öllerer, der sich Voodoo Jürgens nennt.

Wiener Soul der Güteklasse A

Trotz strizziger 70er-Jahre-Inszenierung liegt dieser Vokuhila-Kunstfigur das Gekünstelte fern. Nahe liegen dem Voodoo-Schlawiner hingegen die windschiefen Randfiguren, die Verlierer und Verlorengegangenen, die Abgehängten und Abhängigen, ihnen raunzt er herzhaft Trost zu, ohne die Außenseiter in einem Sozialporno bloßzustellen. Und die „Ansa Panier“ – seine Band, der man endlich das Beiwort „Begleit“ streichen muss – jazzelt, rumpelt, rollt und walzert dazu, dass es nur so eine Freude ist. Austropop? Eher gar nicht. Das ist Wiener Soul der Güteklasse A.

Auf dem Erstling „Ansa Woar“ (2016) hat Voodoo Jürgens Tote ausgegraben, beim Nachfolger wagte er sich an „’S klane Glücksspiel“, danach unternahm er für den „Sargnagel“-Film einen Soundtrack-Ausflug, dazwischen nahm er zwei Amadeus Awards in Empfang. In der Komödie „Rickerl“ von Adrian Goiginger, die im Herbst 2023 anläuft, spielt Jürgens/Öllerer seine erste Hauptrolle.

Die DNA des neuen Albums? Vielleicht so: Bleibt alles anders. Der Kosmos ist derselbe geblieben: Voodoo Jürgens ist dort daheim, wo die Unbehausten Zuflucht suchen. Aber er ist schlau und künstlerisch beweglich genug, seine G’schichten nicht mehr ausschließlich beim Branntweiner zu versenken. Das ist zwar süffig, aber auf die Dauer doch fad.

Auf „Wie die Nocht noch jung wor“ eröffnet Voodoo Jürgens sich und uns neue Räume, die freilich noch immer dort angesiedelt sind, wo die Gesellschaft ausfranst und die wahren Ganoven keine Tätowierungen, sondern Maßanzüge tragen. Auf „Lassalle Strossn“ geht es um (vergebliche) Wohnungssuche und die Blumen des Bösen im Gemeindebau, auf „Es geht ma ned ei“ um eine toxische Beziehung, freilich ohne dass dem Voodoo dieses inflationäre Wort über die Lippen schlüpfen würde.

Ganz großer Voodoo-Zauber

Stöckelschuach“ ist eine etwas abgeschmackte Ode an eine in die Jahre gekommene Dame der Nacht, deren Befund man aber wohl nicht widersprechen kann: „Vom Politiker bis zum Kiwara/bis zum Bauhackler/kana um wos besser/nockat olle gleich“.

Neu auf diesem Album ist auch, dass Voodoo Jürgens mehr als früher Persönliches preisgibt und uns durch sein lyrisches Ich auch immer wieder von den Kämpfen und Dämonen des David Öllerer erzählt. Im Lied „Zuckerbäcker“ etwa geht es um einen jungen Mann, der zwar nicht „deppat“ ist, aber stinkfaul und dem eine Lehre als Zuckerbäcker aufgezwungen wird. David Öllerer, geboren 1983 in Tulln, begann nach der Schule eine Lehre als Konditor beim Hofzuckerbäcker Demel, die er freilich nie abschloss.

„Es ziagt di in den Bann/es losst di nimma los/es wü wos vo dir.“ Textzeilen aus einem anderen Song. Es könnte das Motto für das gesamte Album sein, erneut „Ansa Woar“ voll Voodoo-Zauber.

Albumtipp: Voodoo Jürgens. Wie die Nocht noch

jung wor. Lotterlabel.