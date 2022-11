Das Elevate ist nach zwei Sommer-Ausgaben wieder an dem Termin zurück, der vor Corona üblich geworden war. Unter dem Titel "(Unlikely) Alliances" gibt es ein reichhaltiges Musik- und einschlägiges Diskursprogramm. Wobei die Kollaboration von Panda Bear (von der Band Animal Collective) und Sonic Boom (von der Band Spaceman 3) ja eher nicht so unwahrscheinlich gewesen ist. Die beiden Musiker werden im Orpheum auftreten.

Das Lineup wird erfahrungsgemäß noch erweitert werden, die nun veröffentlichte Liste umfasst unter anderen auch die Synthesizer-Soundmalerin Caterina Barbieri, die russische Elektrokünstlerin Kate NV, den bereits wohlgelittenen Dorian Concept, die amerikanische Noiseartistin Pharmakon, Singer-Songwriterin Sofia Kourtesis sowie den DJ Gaslamp Killer aus LA.

Dass Allianzen wieder als eines der wichtigsten Instrumente zur Weltverbesserung erkannt worden sind, bestimmt das Diskursprogramm. Der Autor und Copyright-Aktivist Cory Doctorow, der Journalist Raimund Löw, Podcaster Michael Bossetta, Journalistin Sylke Gruhnwald und der Psychologe und Party-Host Romualdo Ramos sind auf der ersten Gästeliste, die das Elevate heute veröffentlicht hat.

www.elevate.at