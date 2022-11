Das originellste Weihnachtsalbum der Saison kommt dieses Mal von Sarah Connor. Statt sich in Besinnlichkeit zu weiden, stürzt sich die 42-jährige Mutter von vier Kindern auch musikalisch voll ins Getümmel und hat mit "Not So Silent Night" ein erfrischend chaotisches – und nach zwei sehr erfolgreichen deutschsprachigen Alben – wieder auf Englisch gesungenes Werk aufgenommen.

Sarah, sind Sie schon in Weihnachtsstimmung?

SARAH CONNOR: Ja, jeden Tag ein bisschen mehr. Ich freue mich wirklich sehr auf Weihnachten. Vor allem für die Kinder ist Weihnachten immer ein besonders glitzernder und aufregender Zauber. Aber auch ich selbst kann mich der Magie dieser Zeit nicht entziehen.

Stressen Sie bei den Vorbereitungen, um ein perfektes Fest für die Familie zu organisieren?

Dass die Vorweihnachtszeit anstrengend ist, darum kommt man nicht herum. Egal, wie gut ich mich vorbereite, es wird auf jeden Fall Hektik ausbrechen. Und ich kenne keine Frau, die sich da nicht unter Druck setzt. Du möchtest, dass der Tisch schön aussieht, dass die Geschenke gut ankommen, dass es für alle ein schönes Fest wird, das so wirkt, als sei es ganz leicht wie von selbst und ohne Aufwand einfach so passiert. Was bei den allermeisten Leuten natürlich Quatsch ist.

Was mögen Sie am Weihnachtsfest eigentlich am liebsten?

Am meisten freue ich mich darauf, gemeinsam mit den Liebsten ein paar schöne, kuschelige, gemütliche Tage zu verbringen. Zu entschleunigen, es gibt keine anderen Termine mehr, du musst nirgendwo hingehen, alle sind da – herrlich.

Und in irgendeinem Sessel schläft der Opa in der Unterhose ein, wie Sie im Lied „Not So Silent Night“ erzählen.

Der Song beschreibt das komplette Chaos, das in unserer Familie typisch ist für Weihnachten. Plötzlich hast du das Haus voller Leute, der Weihnachtsmann kommt zu spät und hat eine Fahne, der Braten misslingt, der Hund pinkelt an den Baum oder beißt die Lichterketten durch – es gab bei uns schon die diversesten Pannen und lustigsten Momente zu Weihnachten.

Mieten Sie einen Weihnachtsmann?

Nein, zu uns kommt natürlich der echte (lacht). Unser jüngster Sohn ist fünf, ich muss aufpassen, was ich sage. Es kam tatsächlich jedes Jahr derselbe Weihnachtsmann zu uns, leider ist er vor anderthalb verstorben.

Ist bei allen Routinen und Ritualen Weihnachten 2022 ein anderes Fest für Sie und Ihre Familie als die anderen?

Wir haben uns vorgenommen, dieses Jahr Geschenke-technisch ein bisschen zu reduzieren. Wir wollen das Bewusstsein dafür schärfen, dass es nicht selbstverständlich ist, Dutzende von Paketen aufzureißen. Auch, weil wir an Weihnachten Gäste haben, die in diesem Jahr fast alles verloren haben.

Wer wird am Weihnachtsabend bei Ihnen sein?

In diesem Jahr ist eine ukrainische Familie dabei, die seit März bei uns wohnt – eine Mama mit ihren zwei Jungs, neun und fünf Jahre alt. Der Blick auf Weihnachten ist ein anderer, wenn du Menschen bei dir hast, die froh sind, einen Ort zum Schlafen zu haben, an dem sie sicher sind. Man bekommt eine andere Wertschätzung für Heimat und Zusammensein.