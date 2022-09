Der britische Popstar Robbie Williams kommt nächstes Jahr wieder für ein Konzert nach Österreich. Am 17. März 2023 wird der Sänger in der Wiener Stadthalle zu erleben sein, wie der Veranstaltermitteilte. Tickets sind ab Freitag (30. September) erhältlich. Williams hat kürzlich das Album "XXV" veröffentlicht, für das er alte Stücke mit Orchester neu eingespielt hat.

Die Solotournee 2023 beginnt in Bologna (20. Jänner) und führt weiter über Antwerpen nach Amsterdam. Am 14. März gastiert Williams in Budapest, bevor er nach Wien kommt. Im August hatte der Brite ein Konzert auf dem Münchner Messegelände vor rund 100.000 Menschen gegeben. Und erst in der Vorwoche war der Pop-Entertainer Headliner beim großen Finale der Australian Football League und hat das Publikum im Melbourne-Cricket-Ground-Stadion zum Jubeln gebracht.