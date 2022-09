Die deutsche Band Madsen steht seit ihrer Gründung 2004 für bodenständigen Indie-Rock. Und so soll es auch bleiben. Für sein erstes Solo-Album widmete sich Sebastian Madsen daher einer ganz anderen Musik: dem Soul. Bei "Ein Bisschen Seele" gibt es daher entgegen der bekannten Madsen-Klänge keine kraftvollen Gitarrengriffe, sondern leichte Klaviermelodien und beschwingte Bläser.

Wie ist es zu der Entscheidung gekommen, nach so vielen gemeinsamen Jahren mit "Madsen" ein eigenes Album zu machen?

Sebastian Madsen: Ich glaube, unterbewusst wollte ich das schon lange. Ich finde 60er-Jahre-Musik total spannend. In dem Jahrzehnt gab es auch ganz viel Soulmusik und die höre ich, seitdem ich Anfang 20 bin am häufigsten. Als die Pandemie kam, hatte ich viel Zeit und zu Beginn war es eigentlich nur so ein Rumprobieren. Und dann waren da auf einmal Stücke, die ganz anders waren als mit "Madsen". Und so habe ich ein Album gemacht und mir gedacht, vielleicht gibt es die Chance sonst erstmals nicht mehr, wenn wir wieder viel mit der Band machen.

Niko Maurer, Sebastian Madsen, Johannes Madsen, Sascha Madsen © Dennis Dirksen

Wie haben Ihre Bandkollegen eigentlich reagiert?

Total gut. Das sind wirklich richtig feine Kollegen. Und Brüder. Mein großer Bruder Johannes hat das Solo-Album sogar mitproduziert, mein kleiner Bruder Sascha hat auch ein bisschen Schlagzeug gespielt und Niko findet eigentlich immer alles cool. Er ist wohl der unkomplizierteste Bandkollege der Welt.

War die Arbeit eine andere als mit Madsen?

Es ist in jeglicher Hinsicht etwas ganz anderes. Bei "Madsen" weiß ich genau, was ich machen muss, wenn ich auf die Bühne gehe. Bei diesem Projekt ist alles neu und es ist schön, dass ich mit Anfang 40 nochmal als Newcomer starte. Mit der Band sind die Aufnahmen immer geprägt von Freude und alleine das war zum Teil das komplette Gegenteil. Auch wegen der ganzen Situation: Coronafrust und Liebeskummer, weil meine Freundin Urberlinerin ist und sich dort während des Lockdowns total wohl gefühlt hat. Mich hat die Stadt irgendwie erdrückt und ich habe mich hier auf dem Land (Anmerkung: im Wendland) wohler gefühlt und wir haben uns ein bisschen auseinandergelebt. So habe ich auch dieses Gefühl in die Texte miteinfließen lassen. Dadurch ist das Album aus einem anderen Gefühl heraus entstanden als die Musik mit "Madsen".

Es gab für "Ein Bisschen Seele" also einige persönlichen Einflüsse, gab es auch musikalische?

Man misst sich natürlich mit den ganz Großen wie Curtis Mayfield, Amy Winehouse, Marvin Gaye und Otis Redding. Aber selbst, wenn ich versuche wie einer dieser Menschen zu klingen, funktioniert das nicht. Ich hab ja auch meine Handschrift.

War das Solo-Album eine einmalige Sache oder überlegen Sie, das auch in Zukunft zu machen?

Ich könnte mir durchaus vorstellen, es auch weiterzumachen. Ich mache Musik sehr instinktiv und mir sind auch schon wieder Sachen eingefallen für eine zweite Solo-Platte. Aber wir haben auch mit "Madsen" viel zu tun und müssen ein Album aufnehmen wollen, das wir vor drei Jahren bereits fertiggeschrieben haben.

War es denn schon immer Ihr Wunsch, Musiker zu werden?

Überall, wo Töne rauskamen, habe ich mich bereits als Baby dazugesetzt. Zuerst war es eine kleine Orgel bei meinen Eltern, dann habe ich mir selbst Schallplatten aus Papier gebastelt. Und dann haben unsere Eltern auch schnell bemerkt, dass Musik für uns alle drei total wichtig ist. So kamen immer wieder neue Instrumente dazu.

Das heißt, im Hause Madsen war es immer relativ laut?

Auf jeden Fall! Weil wir ja auch immer laute Musik mochten. Wir hatten unseren ersten Proberaum unter dem Schlafzimmer unserer Eltern. Da hat dann das ganze Haus gescheppert, aber sie waren wahnsinnig tolerant und fanden es eigentlich cool. Dafür bin ich noch immer sehr dankbar.

Albumtipp: Sebastian Madsen. Ein Bisschen Seele. Isbessa.