Am heutigen Donnerstag und am morgigen Freitag steht im Wiener Ernst-Happel-Stadion das für viele wohl größte Konzert des Jahres bevor. Superstar Ed Sheeran gastiert im Rahmen seiner „+ - = ÷ x Tour“ gleich an zwei Tagen in der Bundeshauptstadt und begrüßt mit Maisie Peters und Cat Burns hochkarätige Special Guests. Der Einlass ist für 16 Uhr angesetzt, bereits ab 13:30 wird im Außenbereich ein Foodcourt den Hunger der früh angereisten Besucherinnen und Besucher stillen.





Eine Ansammlung seiner größten Hits



Erst im vergangenen Herbst ist sein jüngstes Album "=" erschienen, das - wie sollte es anders sein - auch hierzulande die Charts toppte. Es scheint also alles angerichtet für zwei enthusiastisch gefeierte Auftritte, bei denen wohl Hits wie "Bad Habits" oder "Shape of You" nicht fehlen werden.



Tickets am besten zuhause ausdrucken



Es wird empfohlen, das Ticket bereits zuhause runterzuladen und das Smartphone vor dem Weg zum Konzert ausreichend aufzuladen. Auf dem Smartphone muss die OETICKET.App installiert sein und der OETICKET.Pass abgerufen werden. Dazu muss man mit seinem persönlichen OETICKET-Account eingeloggt sein. Zusätzlich muss ein Lichtbildausweis vorgewiesen werden. Das Memory Ticket im Design der Tour von Ed Sheeran ist ein Erinnerungsstück, berechtigt jedoch nicht zum Einlass. Auf einem Smartphone können auch mehrere Tickets hinterlegt werden. Diese sind jeweils einzeln vorzuweisen.



Anreise via Auto oder Öffis



Die Verbindung Schüttelstraße-Handelskai durch den Prater über die Stadionallee ist ab ungefähr 15:00 Uhr gesperrt. Zusätzliche Sperren der Meiereistraße ab Vorgartenstraße Richtung Stadion ab ca. 15:00 Uhr sind ebenfalls möglich. Wer dennoch mit dem eigenen Auto anreisen möchte, sollte unter anderem in Parkhäusern der Messe Wien fündig werden. Mit gültigem Konzertticket und Behindertenausweis kann der Parkplatz P1 genutzt werden. Bei der Abreise kann es zu längeren Wartezeiten durch den Besucherstrom kommen. Daher wird empfohlen, sofern nicht anders möglich, mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln der Wiener Linien anzureisen. Mit der U2 erreicht man die Konzertlocation bequem und einfach über die Haltestelle "Stadion". Das Konzertticket von oeticket berechtigt zur kostenlosen Hin- und Rückfahrt zum Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion.



Zur Hilfe: das gesamte U-Bahnnetz der Stadt Wien © Wikimedia Commons