Wenn Raswa Saleem morgen beim Chiala-Fest im Grazer Augarten auftritt, darf er sagen und singen, was er will, und muss nicht befürchten, dass das Konsequenzen hat. In seiner Heimat war das anders, radikal anders. Raswa, 34 Jahre alt, kommt aus Sulaimaniyya in der Autonomieregion Kurdistan im Irak. Dort war er ein gefeierter Musiker, der unter dem Künstlernamen „Rawa Rockstar“ auftrat, seine Videoclips waren auf YouTube, seine Konzerte wurden von Tausenden Menschen besucht. Das war einmal.