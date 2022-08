Woodstock-Feeling bei einem Fischer-Konzert. Das hat schon was, ganz ironiefrei. In München hat es am Samstag heftig gewaschelt, das XXL-Konzert der "Schlagerkönigin" Helene Fischer auf dem Messegelände stand zeitweise an der Kippe. Fast im Minutentakt kamen die Wetterdurchsagen des Veranstalters. Doch die ganz dunklen Gewitterwolken haben sich rechtzeitig verzogen, Blitz und Donner blieben aus. Das Gelände war trotzdem ziemlich durchwachsen: Matsch, Pfützen, 130.000 Menschen in dünnen Regenmänteln. Die Stimmung hat trotzdem gestimmt, das Publikum bewies Durchhaltevermögen, und zu Konzertbeginn hat sogar die Sonne ein Blinzeln durchgeschickt.