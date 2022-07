Vom unscheinbaren Partyhit zum Vorzeigebeispiel für Sexismus in der Musikindustrie: "Layla" löste in den vergangenen Wochen unzählige Debatten im Netz aus. Für befremdliche Passagen wie "Layla...sie ist schöner, jünger, geiler" stieß der Chartstürmer von DJ Robin und Schürze auf heftige Kritik. Wegen Vorwürfen der Frauenfeindlichkeit wurde der primitive Ballermann-Schlager inzwischen vereinzelt sogar auf Volksfesten von den Veranstaltern abgedreht. Am 31. Juli wird die verpönte Nummer trotzdem in der sonntäglichen Schlager-Matinee ´ "ZDF-Fernsehgarten" performt. Und das völlig unzensuriert.

Am vergangenen Wochenende hatte es laut Bild-Zeitung noch geheißen, dass das Lied lediglich in einer 'entschärften' Version gespielt werden würde. Doch nun soll die Bierzelt-Hymne in einer Spezialausgabe der beliebten Schlagersendung ohne Textkürzungen mit von der Partie sein. Dies wurde mittlerweile auch von Schlagersänger und 'Layla'-Produzent Ikke Hüftgold in einem Interview mit RTL bestätigt.

Was zukünftige Alternativversionen des kontroversen Partysongs betrifft, zeigt sich Hüftgold dennoch diplomatisch. „Wir sehen ein, dass es auch noch eine andere Version des Songs geben muss. Wir wissen, dass auch kleine Kinder ‘Layla’ hören. Deshalb muss es AUCH eine Kinderversion geben.“, so der Ballermann-Star im Gespräch.

Neben DJ Robin und Schürze wurden für die "Fernsehgarten"-Sonderfolge mit dem Titel "Mallorca vs. Oktoberfest" auch Auftritte von Kollege Mickie Krause und dem Königlich Bayrisches Vollgas Orchester angekündigt. Die Moderation übernimmt wie gewohnt Andrea Kiewel.