Ach, was will man Udo Huber über die 80er erzählen? Natürlich nichts, es ist genau umgekehrt: Will man etwas über die Musik der Zeit wissen, fragt man ihn, Udo Huber alias „Mr. Hitparade“. Sogar seine Stimme gehört hierzulande zum Sound der Zeit: 16 Jahre lang moderierte er ab 1981 auf Ö3 die Hitparade, und von 1983 bis 1993 tingelte er mit dem Fernsehformat „Die Großen Zehn“ durch gefühlt jede Disco des Landes. Startet man also das Gespräch mit dem Kultlied „Africa“ von Toto, dann hat es selbstverständlich seinen Platz im Huber’schen Musikuniversum: „,Africa’ war schon bei den ersten Pilotsendungen von ,Die Großen Zehn’ mit dabei.“



Wer heutzutage „Africa“ sagt oder „Running Up that Hill“ oder „Master of Puppets“ – lauter Klassiker dieser Zeit –, der muss auch „Stranger Things“ sagen. Die Netflix-Kultserie, die im fiktiven Städtchen Hawkins in den 1980er-Jahren spielt, sorgte bereits mit der ersten Staffel dafür, dass „Africa“ 2016 bei der Generation Z neuerlich zum Hit wurde. 40 Jahre alt wurde das Lied am 25. Juni, aber der Hit von Toto, die am 29. Juli in der Messe Graz aufgeigen, ist nach wie vor eine beliebte Hit-Rakete für die drohende leere Tanzfläche, wenn der DJ knapp davor ist, die Nerven wegzuschmeißen.