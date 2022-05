Dass in die Jahre gekommene Pop-Acts in Konzerten gerne ihre Glanzzeiten Revue passieren lassen, das ist nun wirklich nichts Neues. Die Pet Shop Boys treten jetzt dazu an - mit der für sie typischen, sanften Ironie versuchen sie gar nicht erst, das Unterfangen zu leugnen: „Dreamworld – The Greatest Hits World Tour“ heißt die aktuelle Show, die das Duo im Lauf des Jahres noch an illustre Orte wie den Madison Square Garden in New York bringen wird. Aber die Gegenwart heißt Wien, sie heißt Gasometer. Das Konzert in der Bank Austria Halle war tatsächlich erst das zweite der gesamten Tour. Man ist eventuell also noch in der Findungsphase.

Ganz rund war es auch nicht, was Neil Tennant und Chris Lowe in zwei Stunden ablieferten. Daran, dass die Band zu wenig „größte Hits“ für ein solches Konzert hätte, lag das definitiv nicht. Dass das Konzert mit der Abfolge „Suburbia“ - „Can You Forgive Her?“ – „Opportunities“ – „Where The Streets Have No Name“ – „Rent“ beginnen kann, ist eine fast einzigartige Machtdemonstration in Sachen Charts-Kompetenz. Die Pet Shop Boys können es sich sogar leisten, auf Perlen ihres Backkatalogs wie „Liberation“, „Yesterday, When I Was Mad“ und „I Woundn’t Normally Do This Kind of Thing“ zu verzichten. Lauter Stücke übrigens von ihrem 1993-er Meisterwerk „Very“, in dem sie Kommerz und Kunst auf einmalige Weise verschmolzen haben.

Die neue Show ist nicht nur mit starken Songs gespickt, sie führt natürlich noch einmal die vielen wundervollen Widersprüche dieser so merkwürdigen „Band“ vor Augen und Ohren: die Partymusik, die tief melancholisch ist. Das ständige Kreisen der Texte um Sehnsüchte und zwischenmenschliche Probleme, gebrochen durch stete Ironie. Der fette Sound und das totale Understatement, die süßen Melodien und das nüchterne Band-Design, das Technoide und das Emotionale. Die Pet Shop Boys haben uns gelehrt, dass all dies überhaupt keine Widersprüche sein müssen.

Was in Wien als totale Anti-Show hinter bizarren Masken und unter zwei Straßenlampen beginnt, verändert sich mit ein paar Kostümwechseln und ziemlich schönen, zum Glück nicht bombastischen Lichtspielen dann allmählich doch zur sympathischen Retro-Veranstaltung. Das zuckersüße „Se a vida é“ lassen sie nicht aus, „You Only Tell Me You Love Me When You’re Drunk“ gibt es als akustische Version, „Heart“ geht in Richtung House, ebenso „It’s a Sin“, bei dem die Streicher gegen die Beats keine Chance haben. Witzigerweise funktioniert gerade „Go West“ überhaupt nicht mehr: Der Nummer wurde in unzähligen Fußballstadien irreparabler Schaden zugefügt.

Einiges war so wie erwartet: der grauenvolle Sound im Gasometer, dass Chris Lowe zwei Stunden keinerlei Regung zeigte und dass Neil Tennant sein Stardom immer etwas distanziert und leicht verlegen zelebrierte. Überraschend dagegen war, dass „Jealousy“ und „Love Comes Quickly“ im Mittelteil des Konzerts (dort, wo sonst die Durchhänger sind) bärenstark gerieten. Es war kein zu 100 Prozent inspirierter Abend, aber die Pet Shop Boys waren in der Stadt und haben ihre Hits gespielt. Und dagegen lässt sich wirklich nichts sagen.