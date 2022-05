Ab 21 Uhr wird der diesjährige Eurovision Song Contest aus Turin übertragen. Und Italien zeigt gleich, was die Bühne mit ihren Lichteffekten und Wasserfällen sowie der Pyrotechnik kann. Für LUM!X feat. Pia Maria als Österreichs ESC-Hoffnung wird es in der Mehrzweckhalle Palasport Olimpico, wo durch die Covid-19-Begrenzung knapp 7000 Besucher zugelassen sind, mit ihrer Dancepop-Nummer "Halo" ernst. Insgesamt treten 17 Länder im ersten Halbfinale gegeneinander an, Österreich wurde die Startnummer 13 zugeteilt. Weltweit rechnet man mit 120 Millionen Zuschauern vor den Bildschirmen beim ersten Halbfinale.

Der 19-jährige DJ Luca Michlmayr und die 18-jährige Sängerin Pia Maria müssen bangen. Die Wettbüros sagt dem Duo eine Zitterpartie voraus. Derzeit wird Österreich von den Buchmachern auf Platz 11 von 17 Ländern im ersten Semifinale gereiht. Zumindest einen Platz müsste das Duo also noch gutmachen, denn nur die Top 10 steigen ins Finale (14. Mai) auf. Übertragen wird der 66. Song Contest live in ORF 1. Bei der rot-weiß-roten "Postkarte" vor dem "Halo"-Auftritt wird Schloss Miramare von Triest gezeigt.

Die letzte Probe ist also geschlagen, Tirolerin Pia Maria wartet in Kostüm und Maske hinter der Bühne in einer engen Garderobe. Eineinhalb Stunden hat sie für Make-up und die rote Zopffrisur gebraucht. Als gelernte Maskenbildnerin hat sie selbst Hand angelegt. Von den Wettquoten lässt sich die Innsbruckerin nicht irritieren: "Ich lebe hier meinen Traum! Und werde die Bühne rocken. Und außerdem gibt es doch beim Song Contest immer Überraschungen."

Ein Moderatorentrio eröffnet die 66. Ausgabe des größten Wettsingens der Welt: Alessandro Cattelan, Sängerin Laura Pausini und Popstar Mika.



Albanien: Ronela Hajati mit "Sekret", eine Sängerin mit viel Energie und Körpereinsatz © EBU/PUTTING



Benvenuto! Was für ein knalliger Start! Die erste Künstlerin darf man als Rampensau bezeichnen. Albanien bringt gleich Schwung in den 66. ESC. Ronela Hajati wurde 1989 geboren, sie ist Sängerin, Songwriterin und Tänzerin, in Tirana geboren und aufgewachsen. Sie zeigt bei der Uptempo-Nummer "Sekret" mit Ethno-Elementen vollen Körpereinsatz. Nach ihren Auftritten warten die Künstler im Green Room, der mitten im Parkett der Arena platziert ist.

Nun kommt Lettland mit der launigen Band Citi Zēni (zu Deutsch „Die anderen Buben“).

Lettland: Citi Zēni mit "Eat Your Salad" © EBU/CORINNE CUMMING

Funky Outfits, Bühnenbild und Stimmung: Die umweltfreundlichen Letten singen mit zensiertem Text, weil er sonst zu ordinär wäre. Das Publikum aber kannte das nicht gesungene Wort und füllte die Pause gekonnt aus. Die Social-Media-Affinen nämlich kennen den Song aus Lettland ja schon längst, „Eat Your Salad“ ging nämlich auf TikTok viral.

Startnummer 3 hat Litauen: Monica Liu in eleganter Glitzerrobe studierte Jazz und Gesang an der Universität von Klaipėda und dem Berkeley College in Boston, sie erinnert optisch ein wenig an Mireille Mathieu. Ihre gefällige Eigenkomposition "Sentimental" wirkt wie aus der Zeit gefallen, aber keineswegs altbacken.



Litauen: Monika Liu mit "Sentimentai" – wie aus einer anderen Zeit © EBU/CUMMING

Schweiz: Marius Bear mit der Ballade "Boys Do Cry" © EBU/PUTTING

Nach Litauen folgt die Schweiz. Eigentlich wollte Marius Bear eine Offizierslaufbahn einschlagen, wurde dann aber doch Sänger. Der Inhalt seines Liedes? Dass man auch als Mann Gefühle zeigen darf. Darüber singt er mit kräftiger, rauer Stimme. Gefühlvoll und langsam thematisiert er toxische Männlichkeit und sagt: "Boys Do Cry, also: Auch Männer weinen".

Irgendwie süß, aber zu unauffällig: die Schülerband LPS aus Slowenien. LPS steht für „Last Pizza Slice“. Musikalisch ist ihre auf Slowenisch gesungene Nummer "Disko" allerdings mehr Swing und Funk. Das wird für sie schwer werden, das Finale zu erreichen!



Slowenien: die Schülerband LPS mit "Disko", es ist aber kein Disco-Song © EBU/PUTTING

Landestypische Folklore mit schönen Instrumentalteilen, gemischt mit modernen Beats und Rap: "Stefania", das Lied des Kalush Orchestra aus der Ukraine, handelt von der Mutter des Rappers - und in Zeiten wie diesen bekommt das Lied noch viel mehr Bedeutung. Emotionale Stimmung in der Halle von Turin bei einem der Favoriten des 66. Song Contests. Mit einer dynamischen Inszenierung, die in Erinnerung bleibt.

Ukraine: Das Kalush Orchestra gilt als Favorit, sein Lied heißt "Stefania" © EBU/ANDRES PUTTING





Nach dem Kalush Orchestra hätte es jeder ESC-Vertreter in diesem Jahrgang schwer gehabt. Das Intelligent Music Project für Bulgarien setzt nach dem Vorjahressieg von Maneskin mit „Intention“ auf progressiven Rock. Nicht gerade originell.



Bulgarien: Rockige Töne vom Intelligent Music Project mit "Intention" © EBU/CORINNE CUMMING

Stien den Hollander, die Sängerin mit dem Künstlernamen S10, geht bei ihren Songs gerne in die Tiefe. Und bindet ihre eigenen Erfahrungen mit Depressionen in ihre Lieder mit ein. Passend also, dass der Titel für den ESC „De Diepte“, also „Die Tiefe“ heißt. Eine Hommage an die Traurigkeit - kraftvoll und in ihrer Landessprache gesungen. Viel Applaus!

Niederlande: S10 "De Diepte" © EBU/PUTTING





Die Spaßtruppe aus der Republik Moldau ist zurück: Heuer startet Zdob şi Zdub bereits zum dritten Mal. Da werden alle möglichen Genres kombiniert. Und bei den Kostümen wird keine Farbe ausgelassen. Und die Halle geht mit! Eine Mitstampf- und Mitklatschnummer. Und worüber wird gesungen? „Der Zug fährt, als würde er fliegen. Von einem Land zum anderen: Altes Land, neues Land – getrennt, zusammen . . ."



Moldau: Zdob şi Zdub und Fraţii Advahov mit "Trenuleţul", eine Herausforderung bei der Aussprache für die Kommentatoren © EBU/PUTTING



"Saudade, Saudade" – ruhig singt die portugiesische Sängerin Maro (Mariana Secca) von einem ganz speziellen Lebensgefühl, das es so wohl nur in Portugal zu geben scheint, denn eine wirkliche Übersetzung des Wortes gibt es gar nicht. Der Inhalt? Es geht um den Verlust eines Freundes. Was er beschreiben soll? Ein Gefühl, irgendwo zwischen Wehmut, sanfter Melancholie und Weltschmerz. Gelungen.