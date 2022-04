Auch am zweiten Tag des Festivals im Grazer ppc wurde die wunderbare Diversität der heimischen Musikszene gefeiert. Auf dem Mainfloor eröffnete das Indie-Kraftwerk Grand Hotel Schilling mit einer Power-Performance den Abend und hat einmal mehr "livehaftig" demonstriert, dass es in diesem Musik-Hotel die unterschiedlichsten Zimmereinrichtungen gibt; es folgte die Sängerin Maia Onda, die mit ihrer cremigen, nicht angerauten Pop-Soul-Stimme federleichte Songs in den Saal zauberte. Zünftiger ging es mit Gnackwatschn und deren zeltfesttauglichem Genremix zu. Mavi Phoenix als Schlussact hat dann mit einem umjubelten Auftritt bewiesen, dass seine musikalische DNA auch gut in die neue Rockkluft passt.