Matthias Krejan (Foto 1.v.links) mit seiner neuen Band "Rote Augen" © kk

Tourpläne werden verworfen, Erscheinungstermine von Alben verschoben. Welche Fragen haben Sie sich gestellt, bevor Sie Ihre Tournee abgesagt haben?

MATTHIAS KREJAN: Wir haben unsere Album-Tournee in letzter Minute abgesagt. Unser Drummer wurde im Oktober Vater. Hätte sich bei den Konzerten jemand im Publikum mit Corona infiziert, hätte er womöglich nicht zur Geburt seines Sohnes erscheinen dürfen. Das wollten wir ihm nicht antun.

Kann man sich als Musiker momentan überhaupt richtig entscheiden? Sollte man Konzerte spielen oder davon absehen?

Man muss auf jeden Fall anders an die Sache rangehen als bisher. Wir werden unser Debütalbum im Dezember im kleinen Rahmen vorstellen. Um trotzdem jedem die Möglichkeit zu geben, das Konzert besuchen zu können, spielen wir dafür zwei Mal am gleichen Abend. Das wird auf jeden Fall interessant.

Sie sind nicht nur Rockmusiker, sondern auch Religions- und Philosophielehrer am Bischöflichen Gymnasium Graz. Was hat Ihnen in der Coronazeit mehr geholfen, die Religion oder die Musik?

Nachdem es im Vatikan schon 27 Coronafälle gibt, scheint der Glaube nicht zu helfen. Einen Zufluchtsort vor der monotonen Tages- und Abendplanung schafft sicherlich die Musik.

Wird die alternative Musikszene ausreichend unterstützt?

Die wenigsten Musiker können von ihrer Kunst leben. Ich kenne Kollegen, die einmalige Coronahilfen erhalten haben. Ob das reicht? Ich denke nicht. Um die Szene zu retten, muss mehr passieren. Es dürfen keine der wenigen Grazer Clubs geschlossen werden. Ich befürchte, dass viele Menschen nicht verstehen, wie still und langweilig ein Leben ohne Kunst ist. „Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum“, schreibt Nietzsche. Ich glaube, besser kann man es nicht ausdrücken.

Sie sind ein Urgestein der Grazer Musikszene, waren Musiker bei den Staggers und beim Sado Maso Guitar Club. Nun sind Sie mit dem Projekt Rote Augen zurück. Ist es heutzutage leichter oder schwerer, als neue Band Erfolg zu haben?

Die Szene in Graz war schon einmal größer. Ich sehe das auch bei meinen Schülern. Von einer Band Fan zu sein, das gibt es heute fast nicht mehr. Die Jugendkulturen sterben aus. Viele haben gar keine Lust mehr, Konzerte zu besuchen.

Woran liegt das?

Die meisten hören Spotify-Playlists und wissen nicht, welchen Interpreten sie hören. Dadurch, dass heute alles jederzeit verfügbar ist, selektiert man viel schwerer.

Oft hört man das Gegenteil: Die Szene sei so reich an aufregenden Bands wie nie zuvor.

Das stimmt auch. Die Probekeller sind voll. Den Bands, die es gibt, fehlt jedoch die Reichweite. Es gibt die Radiosender FM4 und Soundportal, die beide großartige Arbeit leisten. Aber das war’s dann auch schon. Es gehört viel mehr Jugendarbeit geleistet. An den wenigsten Schulen gibt es Schulbands. Das hab ich in meinem Gymnasium gleich geändert.

Was lehrt der Rocker Matthias Krejan seine Schüler dort?

Dass Rockmusik die feinste Popmusik sein kann. Die Beatles oder Nirvana haben nichts anderes gemacht!

Nach so vielen Jahren im Englischen texten Sie auf dem Album „Augenlieder“ nun auf Deutsch. Haben Sie bis jetzt nicht den Mut dazu aufbringen können?

Das Englische hat sich nicht mehr richtig angefühlt. Ich war mit meinen Kompositionen nicht mehr zufrieden. Das Gute ist: Ich verstehe jetzt meine eigenen Texte.

Hat das Arbeiten mit der Muttersprache das Album geprägt?

Das Album klingt viel freier. Ich habe unverkrampft geschrieben, vieles nicht noch einmal eingespielt, sondern die Demospuren verwendet. Der Instinkt schreibt oft die besten Songs.

Wie hat der Instinkt den psychedelischen Song „Marrakesch“ geschrieben?

Ich war tatsächlich in den Straßen Marrakeschs unterwegs und hab spontan die Melodie eines Straßenmusikanten aufgenommen. Diesen Sound-Schnipsel haben wir als Ausgangspunkt für den Song genommen. Leider wusste ich nicht, was der Text bedeutet. Deshalb bin ich einige Monate später erneut nach Marokko geflogen, um der Sache auf den Grund zu gehen (lacht).

Zum Abschluss: Wie nutzen Sie die Zeit abseits der Bühnen in den nächsten Wochen?

Ich höre mit meinem Sohn jeden Tag ein Album aus unserer gemeinsamen Plattensammlung.