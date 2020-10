Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Marco Michael Wanda bringt "Jurassic Park" heraus © APA/Hans Punz

"Jurassic Park" heißt die neue Single von "Wanda". Die Wiener Band gibt damit das erste Lebenszeichen von sich - seit dem Ausstieg von Schlagzeuger Lukas Hasitschka im August.

Marco Michael Wanda musste im Frühjahr wegen der Corona-Pandemie die Tour absagen. Mit "Jurassic Park" gelingt ein flotter Song im Wanda-Stil, wobei das Schlagzeug dieses Mal nicht ganz so klar akzentuiert in Szene gesetzt ist. "Jurassic Park" ist Wanda mit einem Schuss Disco-Pop: Raunzig tanzbar.

Die Band kündigte auch eine Tour für 2021 an (sollte die Corona-Pandemie nicht wieder einen Strich durch den Tour-Kalender machen): Olympiahalle in Innsbruck am 4. Juni, Wien am 18. und 19. Juni in der Stadthalle, am 9. Juli in Linz (Donaulände), am 17. Juli Graz (Freiluftarena B), Klagenfurt (Wörtherseestadion) am 27. August.