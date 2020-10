Facebook

Bruce Springsteen legt ein starkes, sehr persönliches neues Album vor © (c) AP (Nathan Denette)

Auf den neuen Fotos stampft Springsteen durch tief verschneite Winterlandschaften, musikalisch und biografisch befindet sich der 71-Jährige im Spätherbst seines Daseins. In einem Herbst, der zwar auch das Ende in sich trägt, aber ebenso sehr das Leben, das in hellen Farben leuchtet. Denn das heute veröffentlichte „Letter to You“, wieder eingespielt mit seiner unverzichtbaren E-Street-Band, ist ein überaus starkes Album, auf dem „The Boss“ Rückschau hält, aber nie in reiner Nostalgie erstarrt.