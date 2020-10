Nach "Western Stars" von 2019 veröffentlicht Bruce Springsteen neues Album: "Letter to you" ist rockiger. Die E Street-Band ist wieder dabei.

"Letter to you" heißt das neue Album © AP

Bruce Springsteen ist wieder zurück - aber eigentlich war er nie weg: Der "Boss" bringt das neue Album "Letter to you" heraus. Und dieses Mal wieder mit der legendären "E Street Band".

Sein letztes Album "Western Stars" von 2019 war ein sehr ruhiges, melancholisch anmutendes Album. Wieder mit rockigeren Komponenten kommt sein neues Album daher: Roy Bittan (Keyboards), Steven Van Zandt und Nils Lofgren (Gitarre) oder Max Weinberg (Schlagzeug) gingen mit Springsteen wieder ins Studio.

Das Album erscheint am Freitag, den 23. Oktober. Für das offizielle Video zu "Letter to you" kamen die alten Freunde zusammen. Springsteen zeigt sich wieder in Storyteller-Höchstform.