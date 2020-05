Facebook

Günthre Paulitsch ist die treibende Kraft hinter "Good Wilson" © (c) © Hannah Tögel | www.isorauschen.at

Mit der Single „Till We Meet Again“ hat die Band Good Wilson einen unfreiwilligen Soundtrack für die Coronazeit vorgelegt. Der Veröffentlichungstermin des Debüts am 20. März fiel just in die Krisenzeit. Konzerte in Deutschland, Österreich und England mussten verschoben werden.