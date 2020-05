Eine kleine Auswahl an musikalischen Liebeserklärungen an Frauen und Müttern, die am heutigen Tag ein wenig Freude bereiten soll.

"Nur eine Mutter weiß allein, was Lieben heißt und glücklich sein", schrieb Adelbert von Chamisso einst. Das wird hoffentlich so nicht stimmen, aber gerade heute (und nicht nur heute!) sollte sich Kind und Mann vergegenwärtigen, was Mütter und Frauen Tag für Tag leisten. Und das nicht nur in Zeiten von Corona, in denen es zu einem großen Teil auch an den Frauen liegt, das Alltagsleben zusammenzuhalten.