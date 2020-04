Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Herwig Zamernik in seinem Wiener Studio, wo er auch das Wohnzimmer-Konzert gab © Akos Burg

Er braucht „die Chemie der Kommunikation“, ist also für das Virtuelle eher nicht zu haben. Dennoch hat Herwig Zamernik alias Fuzzman (und früherer Naked Lunch-Bassist) zugesagt, für uns ein Wohnzimmer-Konzert zu spielen. Am Samstag ab 19 Uhr können Sie auf www.kleinezeitung.at miterleben, wie der gebürtige Kärntner sein Studio in Wien in eine Kleinstbühne verwandelt und nur mit Gitarre und Stimme eine ganz besonders unaufgeregte Atmosphäre erzeugt.

Zamernik ist eine Ausnahmeerscheinung in der heimischen Musikszene – und sein Repertoire ist grenzenlos und lässt sich nicht schubladisieren. Das Wohnzimmer-Konzert, bewusst in Low-Fi-Technik vorgetragen, wird er mit dem berührenden Kärntnerlied „I tua wohl“ von Ottilie von Herbert, die 1847 als 22-Jährige im Wörthersee verschwand, starten, kurz beim Indiepop vorbeischauen, um dann völlig ironiefrei beim lässigen Zamernik-Schlager zu landen.

Ein Lied von mir heißt "Haltet Abstand". Wenn ich eine Marketingbegabung hätte, müsste ich das Lied in Zeiten von Corona sofort vermarkten - das tue ich aber sicher nicht Herwig Zamernik

Der Fuzzman hat auch einen Song im Programm, der wunderbar in die Corona-Ära passt. "Haltet Abstand" heißt das Lied. „Wenn ich eine Marketingbegabung hätte, müsste ich das Lied sofort vermarkten.“ Aber das tut Zamernik natürlich nicht. Der Song handelt von „depperten Menschen, mit denen ich nichts zu tun haben will. Aber deppert wäre es auch, damit jetzt Geld zu machen.“ Was für eine wunderbare, seltene Einstellung.

Mehr zum Thema Nationalfeiertag "Das Siaßlate" endet in einer Kakophonie

Im Rahmen unserer Wohnzimmer-Konzerte, die in Zeiten von Corona Künstlern eine virtuelle Bühne bieten sollen und unseren Lesern, Usern und "Schauern" eine Freude bereiten, sind bereits der Bluesmusiker Oliver Mally, der klassische Pianist Philipp Scheucher, Schauspieler und Vortragskünstler Wolfram Berger sowie das Nu-Soul-Duo "Gazelle and the Bear" aufgetreten. Wer von den "Konzertbesuchern" eine Art Eintritt für die Darbietungen zahlen möchte, hat die Möglichkeit, an eine karitative Organisation zu spenden, die der jeweilige Künstler auswählt.

Herwig Zamernik untersucht um Unterstützung für den Phönixhof in Forchtenstein, ein Therapie-Projekt für Kinder in schwierigen Lebenslagen.

BIC: GIBAATWWXXX

IBAN: AT192011129169439600

Informationen unter: www.phoenixhof.org



Die aktuelle Platte von Fuzzman:

"Hände weg von allem" (Redelsteiner Release)





© KK