Vorhang auf für das nächste Wohnzimmer-Konzert der Kleinen Zeitung: Ines Kolleritsch und Julian Berann sorgen für frischen Neo-Soul-Wind - als brandneues Duo "Gazelle and the Bear".

Ines Kollertisch + Julian Berann = Gazelle and the Bear © KK

Was haben Gazellen und Bären gemeinsam? Richtig, sie leben beide, im besten Fall, in freier Wildbahn. Das neue steirisch-wienerische Popduo „Gazelle and the Bear“, bestehend aus Ines Kolleritsch und Julian Berann, tut es den Tieren gleich. Mit zielstrebiger Gelassenheit durchstreifen die beiden ein Habitat der musikalischen Freiheit, das irgendwo zwischen Neo-Soul, Modern Jazz und R ‘n’ B liegt. „Ich suche mir kein Genre aus. Das passiert von selbst“, erzählt Kolleritsch. Das Projekt sei als Versuchsfeld und ideale Spielwiese gedacht.