Die drei Elevate-Macher Bernhard Steirer, Daniel Erlacher und Roland Oreski (von links) © Juergen Fuchs

"Die Kunst beim Elevate ist, dass man die einzelnen Teile zusammenbringt. Das gibt es in diesem Sinn nirgendwo“, sagt Daniel Erlacher. Seit 2005 bringt er mit Bernhard Steirer und Roland Oreski in diesem Sinne unter der Festivalmarke (vornehmlich elektronische) Musik und gesellschaftspolitischen Diskurs zusammen. Ein dreiköpfiges Leitungsteam habe laut Erlacher Vorteile: „Unabhängig voneinander bringt jeder von uns seine Netzwerke ein. Die Programme entstehen in einem längeren konsensualen Prozess.“



Diese über die Jahre aufgebauten Netzwerke, die zahllosen Kontakte und Gespräche entwickeln sich zu den Festivalthemen, die oft miteinander zusammenhängen. Erlacher: „Bestimmte Inhalte begleiten uns seit Jahren.“ Demokratiepolitisches oder auch die Klimakrise ließen sich da anführen. „Das dezidiert Gesellschaftspolitische des Elevate ist sehr speziell“, meint Bernhard Steirer. Und das Elevate hat mit dieser Ausrichtung andere angesteckt: Über das europäische Netzwerk „We Are Europe“ konnte man Partnerfestivals für diese politische Dimension des Festivalmachens erwärmen.



Steirer: „Die internationalen Festivals sind da so etwas wie kommunizierende Gefäße, was aber nicht bedeutet, dass man Programme abpaust.“ Und, wie Roland Oreski ergänzt: „Man kann nicht einfach ein Projekt von Berlin nach Graz verpflanzen. Inhalte müssen auch entsprechend übersetzt werden.“ Wobei, so Oreski, man den Anspruch habe, nicht bloß für abgeschlossene Mikro-Szenen zu produzieren: „Wir wollen viele Leute ansprechen.“

Gen-Manipulationen und Genderdebatten

2020 will man dies mit dem Thema „Human Nature“ schaffen. Ein hochaktuelles Themenfeld: Die Manipulationen durch Gen-Technik und die Entwicklungen der künstlichen Intelligenz auf der einen Seite, die Genderdebatten und Queer-Theorien, die zu einer Infragestellung biologischer Daten geführt haben, auf der anderen Seite. Dazu die technischen Erweiterungen des Biologischen, die sich in den Cyborg-Ideen niederschlagen. Ständig werden Grenzen des „Natürlichen“ verschoben und neu zur Diskussion gestellt. Aber wer bestimmt eigentlich, was als „natürlich“ gilt? Daniel Erlacher schmunzelt: „Genau dieser Frage wollen wir während des Festivals auf den Grund gehen. Am 5. März haben wir etwa einen spannenden Dokumentarfilm zum Thema, ,The Altruism Revolution‘, im Programm. Eine Wissenschaftsdoku, die beleuchtet, mit welcher Grundeinstellung der Mensch geboren wird. Sind wir eher Konfliktwesen oder eher kooperativ vorgeprägt? Die dort vorgestellte These lautet, dass wir erst durch gesellschaftliche Prägungen zum Konflikt ,geformt‘ werden.“ Steirer: „Wir wollen ja keine Antworten vorwegnehmen, das ist ja der Charakter von einem Diskursfestival, dass die Themen diskutiert werden.“



Auch im Musikprogramm finden sich viele Anknüpfungspunkte zum Generalthema, etwa wenn die Soundapparatur des Künstlers Peter Kutin den menschlichen Hörapparat erkundet, wo es um Psychoakustik und um „Trance“-Zustände geht, dort ist man an psychedelische Konzepte von vor einem halben Jahrhundert erinnert, während die Sound-Feldforschung des französischen Filmemachers Vincent Moon rituelle, ja spirituelle Aspekte nicht nur elektronischer Musik ergründet. Oreski: „Es geht uns ja nicht allein um Gegenwart, sondern auch darum, wie sie entstanden ist. Es sind ja Fragen, die quer durch die Jahrzehnte immer wieder diskutiert wurden.“



Das fünftägige Festival ist mit seiner Fülle an Veranstaltungen an mittlerweile 16 Grazer Orten zwischen Dom im Berg, Orpheum, Mausoleum, Literaturhaus und Mumuth nicht nur für alle Besucher eine lustvolle Überforderung und Ausnahmesituation, sondern natürlich auch für die Macher ein organisatorischer Grenzgang. Roland Oreski: „Aber das ist jedes Elevate. Und wir hätten für jede Edition noch mehr Ideen.“

www.elevate.at