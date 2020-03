"Korrupte Institution"Grammy-Akademie entlässt ihre suspendierte Chefin

Facebook

Die entlassene Grammy-Chefin Deborah Dugan © APA

Die suspendierte Chefin der Grammy-Akademie, Deborah Dugan, ist am Montag entlassen worden. In einem vom Branchenblatt "Variety" veröffentlichten Brief begründete die Organisation hinter dem US-Musikpreis den Schritt mit "ständigen Mängeln und Fehlern im Management". Vor gut einem Monat war Dugan kurz vor der Grammy-Verleihung wegen Vorwürfen des Fehlverhaltens und Mobbings suspendiert worden.

Kurz darauf reichte sie eine Beschwerde wegen sexueller Belästigung und Unregelmäßigkeiten bei den Nominierungen für die Grammys ein. Sie sei von der Entlassung "enttäuscht", aber angesichts des bisherigen Umgangs der Akademie mit "Whistleblowern" nicht überrascht, teilte Dugan der AFP über ihre Anwälte mit.

Sie bezeichnete die Akademie als "korrupte Institution" und kündigte an, "diejenigen, die sich weiterhin selbst bereichern, den Grammy-Nominierungsprozess beschmutzen und Frauen und Farbige diskriminieren" zur Rechenschaft zu ziehen. Ihre Anwälte kündigten rechtliche Schritte an.

Dugan war als erste Frau an die Spitze der Grammy-Akademie berufen worden. Sie hatte das Amt im vergangenen Mai von Neil Portnow übernommen, der mit Äußerungen über die männliche Dominanz bei den Grammys eine Kontroverse ausgelöst hatte. Portnow hatte gesagt, Frauen sollten sich mehr "anstrengen", um Anerkennung zu bekommen.