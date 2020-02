Die fünffache Grammy-Gewinnerin Billie Eilish veröffentlliche heute ihren Song zum neuen James-Bond-Film. Er trägt den Titel "No Time To Die" und ist höchst konventionell ausgefallen.

No Time To Die

Billie Eilish singt den neuen Bond-Song © AP

Bereits die Ankündigung, dass Billie Eilish (18) den Song zum neuen Bond-Streifen singen wird, hat für Aufregung und hohnen Erwartungen geführt. Jetzt ist es soweit. Am heutigen Freitag ist "No Time To Die" erschienen - und Eilish hat auch gleich eine Hörprobe davon auf Instagram gepostet.

Der Song selbst kommt zunächst auf leisen Sohlen daher, steigert sich dann aber zur üblichen Bond-Opulenz mit vielen Streichern und großem Orchester. Eilish selbst flüstert sich eher durch das Lied, das leider ziemlich altbacken und einfallslos daherkommt. Da ging man offenbar auf Nummer sicher und lieferte "More of the same". Das ist schade und eine vertane Chance, auch dem Bond-Soundtrack ein jüngeres Gesicht zu verleihen. Warum Eilish einen so konventionellen, eher durchschnittlichen Song abgeliefert hat, bleibt ein Rätsel.

Eilish ist somit die jüngste Künstlerin in der Geschichte, die einen Bond-Titelsong verfasst und aufgenommen hat. Mit der Aufnahme des "007"-Titellieds sei für sie ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen, verriet Billie auf dem roten Teppich der Oscar-Verleihung, wo sie vor ein paar Tagen auf der Bühne stand. Bei der Ballade hat nicht nur Billies Bruder Finneas mitgemischt, sondern auch der deutsche Filmkomponist Hans Zimmer und der frühere Gitarrist der Band The Smiths, Johnny Marr, wirkten an "No Time To Die" mit. Laut "Daily Mail" soll Billie den Song bei den Brit Awards am 18. Februar erstmals live auf der Bühne präsentieren.

Der neue Bond-Film kommt am 2. April in die Kinos. "Keine Zeit zu sterben" soll Daniel Craigs letzter Auftritt als James Bond sein.

Als Reminiszenz und zum Vergleich einige bekannte Bond-Songs aus der Vergangenheit:

Alicia Keys & Jack White: "Another Way To Die"

Adele: "Skyfall"

Chris Cornell: "You Know My Name"

Sam Smith: "Wrintings On The Wall"

Duran Duran: "A View To A Kill"

Paul McCartney and Wings: "Live And Let Die"

Shirley Bassey: "Diamonds Are Forever"