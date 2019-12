Guns N’ Roses Die Supergroup kommt auf ihrer Tour im Juni nach Wien

Facebook

Guns N' Roses, am 6. Juni live im Ernst-Happel-Stadion © KK

Nach ihrer erfolgreichen Tour "Not In This Lifetime", die weltweit 160 Shows umfasste und von 5,5 Millionen Fans gesehen wurde, kommt die US_Band Band Guns N‘ Roses - bestehend aus den Originalmitgliedern Axl Rose, Slash und Duff McKagan - 2020 erneut nach Europa. Die letzte rekordbrechende Konzertserie brachte 2017 und 2018 mit ihrer beindruckenden Bühnenshow allein in Europa 1,6 Millionen Fans auf die Beine.

Die Gründung von Guns N’ Roses 1985 verlieh der wachsenden Rockszene von Los Angeles entscheidende u Impulse. Auftritt und Haltung der Band fesselten Fans in aller Welt. Das Bestseller-Debütalbum „Appetite For Destruction“ verkaufte sich global 30 Millionen Mal. Die mit Multi-Platin ausgezeichneten Alben „Use Your Illusion I“ und „Use Your Illusion II“ belegten monatelang die beiden Spitzenplätze der internationalen Charts. Songs wie „Sweet Child O’ Mine“, „Welcome To The Jungle“, „November Rain“ und „Paradise City“ oder geniale Interpretationen von „Knockin‘ On Heaven’s Door“ und „Live And Let Die“ elektrisieren nach wie vor ein Millionenpublikum. Mit mehr als 100 Millionen verkauften Alben sowie restlos ausverkauften Open-Air-Auftritten und Festivals sind und bleiben Guns N’ Roses eine der wichtigsten und einflussreichsten Bands der Musikgeschichte.

Karten für die Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind ab dem 18. Dezember im allgemeinen Vorverkauf erhältlich. www.ticketmaster.at, www.oeticket.com