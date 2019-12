Facebook

Drei Glanzlichter: Sampa The Great, Sudan Archives, Karen O & Danger Mouse © Barun Chatterjee, Stonethrow, Eliot Lee Hazel

Lizzo feat. Missy Elliott - "Tempo"

Frühjahr 2019, Primavera Sounds Festival in Barcelona, auf der Bühne direkt am Strand. Es sind so viele Fans gekommen, dass die hinten schon fast im Meer stehen müssen. Lizzo betritt die Bühne und kann es kaum fassen. Und das Publikum kann es kaum fassen, welche Show sie gleich abzieht, noch mit Playback, denn für eine Band hat das Budget vorerst nicht gereicht. Ein neuer Superstar ist geboren! Lizzo vereint Talent, musikalische Offenheit (sie rappt, spielt Querflöte und steht auf Bands wie Mars Volta) und natürlich Body Positivity, für die sie ihre 140 Kilo voll einsetzt. Auf "Tempo" featuret sie die Queen der Musikerinnengeneration vor ihr: Missy Elliott.