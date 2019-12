Granada in Bärnbach:Begeisterung pur von "Ge bitte" bis "Pina Colada" und "Ottakring"

Facebook

"Rote Augen" und "Granada" begeisterten in Bärnbach © Robert Cescutti

Unter dem Motto "Driving home for Christmas" kam die Band "Granada" auf Einladung des Kulturreferates Bärnbach zu einem Konzert ins Volkshaus in Bärnbach. Bassist Jürgen Schmidt ist nämlich ein waschechter Weststeirer, der in Köflach aufwuchs und dessen Familie in der Lipizzanerheimat verwurzelt ist.