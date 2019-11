Exklusiv vorgehört!So klingt Céline Dions erstes Album seit sechs Jahren. Ungeschminkt!

Mit mehr als 250 Millionen verkauften Alben weltweit ist Celine eine Ikone der Popgeschichte. Aber was erwartet die Fans bei "Courage"? Ein Fan hörte vor. Das Album erscheint am 15. November.

Das Cover von Céline Dions neuem Album © Sony Music/Andrew Whelan

Sechs Jahre sind seit dem letzten englischsprachigen Studioalbum „Loved Me Back to Life“ vergangen, das nicht wirklich Fisch oder Fleisch war und nach einem angestrengt konzipierten Menü schmeckte. Um jede Zielgruppe zu „bedienen“. (Alternativer Hörtipp: "Encore un soir" aus 2016.) Diesmal vermag Céline Dion aber wieder zu berühren. „Courage“ eröffnet allerdings mit dem schon vom Las-Vegas-Abschied im Juni bekannten Motivationssong „Flying On My Own“: ganz nett, aber zu vorsichtig, um eine veritable coole, moderne Nummer zu sein.