Die britische Rocklegende bringt auch noch andere alte Helden mit in die Wiener Stadthalle: Judas Priest. An Ruhestand denkt der "Prince of Darkness" natürlich noch lange nicht.

Ozzy Osbourne © AP (Balazs Mohai)

Fans von Ozzy Osbourne dürfen aufatmen: Die britische Rocklegende, die mit Black Sabbath Musikgeschichte geschrieben hat, kündigte am Montag Nachholtermine für eine kürzlich abgesagte Europatournee an. Demnach wird Osbourne am 16. November 2020 in der Wiener Stadthalle auftreten. Als Vorgruppe begleitet den Sänger die ebenso prägende Metalformation Judas Priest.

"Ich kann es kaum erwarten, euch nächstes Jahr zu sehen. Ich will wieder 100 Prozent fit sein, bevor ich euch aus den Socken haue", wird Osbourne vom Konzertveranstalter zitiert. An Ruhestand denke der 70-Jährige aktuell nicht. "Ich möchte Konzerte spielen, und ein neues Album ist auch in Arbeit." Ursprünglich war das Wien-Konzert für 26. Februar 2020 angesetzt, allerdings musste der Rocksänger die gesamte für Februar und März 2020 geplante Tournee aus gesundheitlichen Gründen absagen. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit, können aber auch an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.