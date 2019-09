Facebook

Celine Dion: Tour und neue CD © AP

Nachdem Celine Dion jahrelang in der US-Casino-Metropole Las Vegas auf der Bühne stand, ist die Popsängerin für ihre erste Welttournee seit zehn Jahren in ihre kanadische Heimat zurückgekehrt. Die 51-Jährige eröffnete ihre Tour am Mittwochabend in Quebec.

Bei dem knapp zweistündigen Konzert sang Dion vor rund 20.000 Fans alte Hits wie "I'm Alive" und "My Heart Will Go On", aber auch Songs von ihrem neuen Album "Courage", das am 15. November herauskommen soll. Für ihre bis April 2020 geplante Welttournee sind bisher rund 60 Konzerttermine in Nordamerika bekannt.

Dion hatte in den vergangenen 16 Jahren in Las Vegas mehr als 1.140 Konzerte vor insgesamt mehr als 4,5 Millionen Zuschauern gegeben. 2016 starb ihr Ehemann und Manager Rene Angelil an Kehlkopfkrebs. In einem Interview im April sagte Dion, ihr verstorbener Mann habe gewollt, dass sie weiter auf der Bühne stehe. Mit ihrer Arbeit an einem neuen Album und ihren Tournee-Plänen habe sie ihm beweisen wollen, "dass es mir gut geht".

Zuletzt war Dion 2008 und 2009 auf Welttournee gegangen. Die Kanadierin wurde mehrfach mit dem Grammy ausgezeichnet. Ihre bisher 23 Studioalben verkauften sich 250 Millionen Mal.