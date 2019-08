Facebook

Open-Air: Mark Forster begeisterte das steirische Publikum © MANUEL HANSCHITZ/Ballguide

Entspannt besuchte er am frühen Nachmittag noch die Antenne Steiermark und die Kleine-Zeitung-Redaktion, nur wenige Schritte von seinem "Arbeitsplatz" entfernt: die Bühne auf dem Grazer Messegelände, auf das knapp 12.000 Fans geströmt waren, um das "optimistische ud zuversichtliche Kerlchen" (Eigendefinition in einem Interview) live zu erleben. Sein Mini-Manifest "Egal was kommt, es wird gut" aus dem Hit "Sowieso" kommt aus dem Herzen. 2018 hatte er fast nur im TV-Studio verbracht (als Coach, Juror und Gastgeber), heuer ist nun bis September endlich Zeit für eine Konzertreise zu seinem aktuellen Album "Liebe". Im Herbst startet dann eine neue Staffel des TV-Quotenerfolgs "The Voice of Germany" - einmal mehr auch mit österreichischen Talenten, wie schon verraten werden darf.