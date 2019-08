Am 20. September erscheint ein neues Album von Rainhard Fendrich mit dem Titel "Starkregen". Das Album umfasst 13 Titel, die Vorab-Single "Burn Out" ist nun veröffentlicht worden.

Neues Album im September: Rainhard Fendrich © APA/HERBERT PFARRHOFER

Zwei Jahre nach "Schwarzoderweiss" veröffentlicht Rainhard Fendrich mit "Starkregen" ein neues Album. Laut seiner Plattenfirma soll es 20. September erscheinen. Seit heute ist vorab die Single "Burn Out" zu hören. Fendrichs 18. Studioalbum umfasst 13 Titel, Thema ist laut Ankündigung der "zwischenmenschliche Klimawandel und die damit verbundenen Folgen". Der Titel ist dabei inspiriert von einem "übermotivierten Übersetzungsprogramm", das Rainhard zu "Starkregen" macht. In der schon veröffentlichen Single "Burn Out" geht es um die nach Effizienz und Wachstum strebende Leistungsgesellschaft. Die Botschaft sei: "Halte zwischendurch auch einmal inne".