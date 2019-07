"Time to rebel"Greta Thunberg gibt ihr Musikdebüt

Facebook

Klimaaktivistin Greta Thunberg © APA/AFP/LIONEL BONAVENTURE (LIONEL BONAVENTURE)

"Wir stehen am Beginn einer klimatischen und ökologischen Krise und wir müssen klar sagen, was es ist: ein Notfall. Wir müssen uns klar werden, dass wir weder die Situation unter Kontrolle haben, noch im Besitz aller Lösungen sind. Bis wir diese Lösungen haben, müssen wir bestimmte Dinge stoppen". Mit einem Appell zur Klimarettung hat die Klimaaktivistin Greta Thunberg nun auch ihr Musikdebüt gegeben. "The 1975 ft. Greta Thunberg - The 1975" ist eine Zusammenarbeit mit der britischen Band "The 1975". Es ist ein über sechs Minuten andauerndes Manifest zur Rettung des Klimas. Zentrale Forderung der Schwedin: "It's Time to rebel".