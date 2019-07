Tausende saßen im Regen und strahlten, als die italienische Musiklegende Antonello Venditti in Palmanova, an einer Stätte es Weltkulturerbes, sein Bestes gab. Die "Sotto il segno dei pesci"-Tour geht weiter.

Antonello Venditti in Palmanova © (c) elisabeth peutz

Mit "Raggio di Luna" eröffneten Antonello Venditti und seine Band - Derek Wilson am Schlagzeug, Fabio Pignatelli am Bass, Angelo Abate (Piano und Hammond Orgel), Keyboarder Danilo Cherni, die Gitarristen Toti Panzanelli und Maurizio Perfetto, Amedeo Bianchi am Saxophon und die Vokalistinnen Laura Ugolini und Laura Marafioti - in der Nacht auf Freitag sein Konzert in Palmanova.