'Sauna'Granada lassen im neuen Video die Hüllen fallen

Thomas Petritsch alias Effi in der Sauna © YouTube/Granada

Eigentlich schade, da geht es ein ganzes Lied lang um einen Besuch in der Sauna und es kommt kein einziges Mal eines der schönsten Wörter für Nacktheit vor, das dieses Land zu bieten hat: pudelnackert.

Wobei, in der Bildsprache wird im Video der Freikörperkultur recht freizügig gehuldigt - wobei, eh schon wissen, es geht um einen Saunabesuch. Während man also in München über die Nackerten im Englischen Garten debattiert, verfügen sich Thomas Petritsch und Granada für ihr neues Video "Sauna" in eine solche. Stilecht in die Männersauna "Kaiserbründl" in Wien.

Wobei, mit Nacktheit ist im Jahr 2019 selten noch ein Aufreger zu generieren. Auch nicht, dass es auf Pornhub eine zweite, unzensurierte Version davon gibt. Aber wie man die Herren kennt, geht es wohl weniger um Aufregung und vermutlich noch weniger um Erregung, sondern um pures Amüsement. Das passt dann auch wieder ganz gut in die "Kaiserbründl"-Sauna. Also "eh ois okay".