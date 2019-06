33.000 Menschen jubelten am Freitag im ausverkauften Klagenfurter Stadion dem Pop-Superstar zu. Am Samstag wird Ed Sheeran hier noch einmal aufspielen, als wäre eine ganze Fußballmannschaft am Werk.

Ed Sheeran im Klagenfurt-Stadion © (c) Markus Traussnig

Hätte an diesem wunderbaren, zumindest wettermäßig nicht allzu überhitzten Sommerabend ein Kick im Wörthersee-Stadion stattgefunden, müsste man jetzt von einem haushohen Sieg des Favoriten berichten. Die gegnerische Mannschaft war von Beginn an chancenlos. Allein, es gab keine Gegner. Denn es stand nur einer auf dem Feld bzw. der Bühne: Ed Sheeran. Pop-Superstar, Massenmagnet, Generationenüberbrücker, kurz: der derzeit wohl berühmteste Alleinunterhalter der Welt. Und Durchschnittstyp hin, gefälliger Mainstream her - was dieser Bursche im Alleingang aus sich selbst herauszaubert, ist schon eine Klasse für sich.

Zara Larsson und James Bay stimmten das Publikum mit Tanz-Pop bzw. leicht angerautem Schmelz-Rock auf jenen jungen Mann ein, auf den alle warteten. Punktgenau um 21 Uhr lief der 28 Jahre alte Brite lässig auf die Bühne, als wäre er zufällig vorbeigekommen. Auf seinem T-Shirt stand sein Lieblingswort aufgedruckt: "Hoax". Doch was folgte, war kein Scherz, sondern ein knapp zweistündigen Konzert, im Zuge dessen Sheeran Pop-Unterhaltung vom Feinsten bot.

Sein Job ist Unterhaltung

Seine Masche ist bekannt und lieb. Ed Sheeran gibt den Kumpel von nebenan. "My name is Ed", stellt er sich brav dem Klagenfurter Publikum vor - und dann gleich klar, worum es an diesem Abend geht: "Mein Job ist es, euch zu unterhalten", lächelt der rothaarige Troll verschmitzt ins Stadion. "Und euer Job ist es, mitzusingen."

Diese Aufforderung wäre gar nicht notwendig gewesen, denn das Kärntner Publikum zeigte sich nicht nur völlig entfesselt vor Begeisterung, sondern durchgehend stimm- und textsicher. Beginnend mit "Castle On The Hill" über "The A Team", dem "Galway Girl" bis zu den Song-Blockbustern "Perfect" und "Shape Of You" sowie "You Need Me, I Don't Need You" (als Zugaben) hat Ed alle Hits mit im Gepäck.

Die Bühne war eine riesige, in Blau getauchte Video-Wall, über die bunte Clips flimmerten. Ed Sheeran selbst stand auf einem kleinen Podest. Nur er, seine Gitarre und ein Mikrofonständer - sonst nichts. Keine anderen Instrumente, keine Mitmusiker, keine große Technik. Dennoch erfüllte er das Stadion mit ganzer Bandbreite. Die Erklärung heißt "Loop Station". Mit diesem Gerät nimmt er live seine eigene Stimme und die Gitarre auf - und kann diese Tonspuren dann sofort wieder abspielen. Ed Sheeran musiziert sozusagen mit sich selbst und ist gleichzeitig seine eigene Band. Und Chorsänger hatte er an diesem Abend auch genug - ungefährt 33.000.

Dass diese handwerklich erstaunliche One-Man-Show nicht zum Ego-Trip ausartet, ist wohl ein Stück Erklärung für diesen phänomenalen Erfolg. Tausende Augen und Handydisplays leuchteten in dieser Sommernacht im Wörthersee-Stadion. Natürlich sind die Songs nicht für die Ewigkeit gemacht und schmalzig, aber das Schmiermittel funktioniert wunderbar. Auch die textliche Vielfalt hält sich in Grenzen - aber der Bachmannbewerb geht in dieser Stadt woanders über die Bühne. Ed Sheeran wollte nicht dozieren, sondern unterhalten. Diesen Job hat er mit Können und Leidenschaft erledigt.